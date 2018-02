Momenti di paura durante la notte in via Magellano, nel quartiere di Sant'Elia a Cagliari. In un incendio sono state gravemente danneggiate quattro automobili e un furgoncino. I residenti della zona si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno chiamato il 115. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.

I pompieri hanno domato il rogo ma i mezzi sono stati quasi completamente distrutti. Le cause dell'incendio non sono state ancora accertate.