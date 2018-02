Traghetto urta banchina, esposto Pili

(ANSA) - CAGLIARI, 14 FEB - Il deputato uscente di Unidos, Mauro Pili, annuncia l'invio di un esposto alle Procure competenti su quello che definisce "il disastro Tirrenia". Il parlamentare sardo segnala non solo l'urto in banchina a Genova della nave Sherdan ma anche altri due incidenti che sarebbero avvenuti tutti oggi: "fuori uso nel pomeriggio per una avaria la nave Moby Corse sulla rotta Civitavecchia-Cagliari, che non parte lasciando a terra passeggeri e mezzi - denuncia Pili - Infine la Moby Tommy, destinata a sostituire una delle navi, anche questa fuori uso per una avaria, si dice, alle caldaie".

"Un vero e proprio spettacolo indegno che avevo pronosticato con largo anticipo visto che in Sardegna si continua a mandare i ferri vecchi della navigazione - sottolinea il deputato uscente - Tutto questo nonostante una convenzione che costa allo Stato 73 milioni di euro. Una montagna di soldi per lasciare la Sardegna senza collegamenti e senza navi. Si tratta di una situazione non più sostenibile per la quale domani mattina presenterò un esposto alle Procure competenti considerate le perenni violazioni della convenzione e sopratutto il mancato intervento degli organi di vigilanza sia dello Stato che della Regione". (ANSA).