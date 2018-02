Primi passi integrazione aeroporti sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 14 FEB - Prove di dialogo tra le società di gestione dei tre scali aeroportuali sardi: stamattina a Villa Devoto si sono incontrati i vertici di Sogaer (Cagliari), Geasar (Olbia) e Sogeaal (Alghero). A fare gli onori di casa il governatore Francesco Pigliaru e l'assessore ai Trasporti Carlo Careddu. Per l'Enac (Ente aviazione civile) era presente il direttore degli scali sardi Marco Di Giugno.

Secondo quanto appreso dall'ANSA, la riunione si è tenuta nell'ottica di una integrazione del sistema aeroportuale isolano e si è svolta in un clima di assoluta serenità e collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. L'obiettivo resta la gestione unica dei tre scali: al momento le ipotesi in campo restano la fusione delle aziende o la riunione in una unica holding. Dalle poche notizie trapelate, le interlocuzioni di oggi non si sarebbero spinte al di là delle intenzioni. Regione, società di gestione ed Enac daranno conto in una nota congiunta su eventuali passi avanti ottenuti nel vertice.