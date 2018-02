Luna Rossa:via selezione giovani velisti

Luna Rossa 'New generation' è il programma di osservazione e selezione che coinvolge giovani velisti italiani di talento all'interno del team di Luna Rossa, affiancandoli a velisti più maturi con precedenti partecipazioni nell'America's cup di vela, i quali avranno il compito di trasmettere le proprie esperienze e di far crescere il nuovo nucleo nel programma di formazione. Scopo del progetto è assicurare il ricambio generazionale, mantenendo intatto un livello sportivo di eccellenza.

A Cagliari sono in corso sessioni di allenamenti in mare e a terra, prove di tattica e strategia, regolazioni e manovre, sviluppo della sensibilità e dell'intuizione, ma non solo: anche il carattere, la predisposizione al lavoro di gruppo e la gestione dello stress costituiranno parte integrante della formazione e della valutazione finale. Come sottolineato da Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa, "lo sviluppo giovanile e l'incoraggiamento a far crescere i talenti del proprio paese sono da sempre punti saldi nella filosofia di Luna Rossa. Abbiamo molte giovani promesse nel nostro Paese, l'obiettivo è allargare il vivaio di selezione dell'equipaggio, coinvolgendo i giovani più qualificati e promettenti della vela agonistica italiana".

Sono inoltre entrati ufficialmente a far parte di Luna Rossa due velisti di grande talento ed esperienza: Shannon Falcone, alla sesta partecipazione all'America's cup, delle quali due vittoriose, due partecipazioni alla Volvo ocean race, detentore del record di Transatlantic, Transpac e Hobart race; Pietro Sibello, due partecipazioni olimpiche, tre medaglie di bronzo mondiali e campione europeo 49er, alla sua seconda partecipazione alla Coppa America con Luna Rossa. Entrambi avranno un importante ruolo come membri dell'equipaggio, ma anche come osservatori e preparatori nel progetto 'New Generation'.