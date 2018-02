Sartiglia: antidoping dopo la giostra

(ANSA) - ORISTANO, 12 FEB - Stop ad alcoltest e controlli antidoping durante la Sartiglia. E' il risultato di una riunione che si è tenuta questa mattina nella Prefettura di Oristano, con tutte le parti interessate per trovare una soluzione ai problemi che ieri hanno portato all'annullamento delle pariglie acrobatiche.

Per scongiurare il rischio di un nuovo sciopero per la Sartiglia dei falegnami che si correrà domani, martedì 13, la Questura ha accettato la proposta di procedere ad eventuali nuovi controlli solo a manifestazione terminata.

Concluse la corsa alla stella e le pariglie, i 120 cavalieri potranno, come vuole la tradizione, anche accompagnare "Su Cumponidori" alla cerimonia della svestizione.

Ieri i controlli erano stati eseguiti durante la corsa alla stella, provocando prima le proteste del capovolta poi quella di tutti i cavalieri e il conseguente sciopero delle pariglie.

