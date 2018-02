Musica: Sting alla Forte Arena il 26/7

Sting torna in Sardegna per la terza volta. Dopo i concerti allo stadio di Sassari nel 1994 e all'Anfiteatro romano di Cagliari nel 2001, l'ex cantante dei Police - reduce dalla partecipazione come superospite al Festival di Sanremo - si esibirà alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula il 26 luglio.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per il fan club ufficiale dell'artista a partire dalle 10 di martedì 13 febbraio (per 24 ore), mentre la messa in vendita generale partirà dalle ore 11 di mercoledì 14 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Le altre date italiane sono: 28 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica; 29 luglio Verona, Arena; 30 luglio Napoli, Etes Arena Flegrea e 1 agosto Taormina, Teatro Antico.

Compositore, autore, attore, Sting è nato a Newcastle prima di trasferirsi nel 1977 a Londra e formare i Police con Stewart Copeland e Andy Summers. Durante la carriera solista, costellata di grandi successi, Sting ha vinto 10 Grammy Award, 2 Brits, 1 Golden Globe, 1 Emmy e ricevuto 4 nomination agli Oscar. Dopo l'acclamato disco uscito nel 2016 - 57th & 9th - che segna per l'artista un ritorno al pop/rock dopo oltre un decennio, Sting è pronto a pubblicare assieme a Shaggy un album dal sapore reggae dal titolo 44/876 il prossimo 20 aprile (su etichetta Interscope/Universal). L'album è anticipato dal primo singolo "Don't Make Me Wait", attualmente tra i singoli più scaricati su iTunes Italia e nella top 15 della classifica dei brani più programmati dalle radio italiane.

Complessivamente Sting ha venduto circa 100 milioni di dischi, oltre ad aver recitato in più di 15 film e scritto musiche e testi per il musical di Broadway, The Last Ship.