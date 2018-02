Ccia Cagliari: aumento imprese iscritte

Aumentano le aziende iscritte alla Camera di commercio di Cagliari, arrivate nel 2017 a 70.026. Il commercio registra il maggior numero di attività con oltre 19mila unità, crescono le società di capitale che registrano un + 4,2% e il turismo si conferma settore sempre in crescita con un + 3,8%. Sono alcuni dei dati forniti dalla Camera di Commercio di Cagliari, che oggi ha presentato il "Cruscotto degli indicatori statistici del 2017".

Dati che apparentemente sembrano confortanti, ma che secondo il presidente Maurizio De Pascale non sono sintomo della fine della crisi. "Stiamo andando avanti lentamente rispetto alle altre regioni d'Italia - ha evidenziato - ad esempio il turismo va bene ma se paragoniamo i nostri dati a quelli della Puglia, capiamo che si può fare molto di più".

Scendendo nel dettaglio, registrano un aumento le imprese di fornitura elettrica e gas pari all'1,6%, l'1,2 i servizi di informazione e comunicazione e il 4,7 quelle di intrattenimento.

Continuano a diminuire, invece, le imprese dell'agricoltura con un meno 2,3%, le manifatturiere con il -1,4% e le costruzioni con un -0,5%. Questo quadro si ritrova anche dal punto di vista occupazionale. Nella provincia di Cagliari sono calati del 4,3% gli addetti delle imprese manifatturiere e minerarie e del 3% quelli delle costruzioni; registra invece un aumento del 10,6% il turismo.

Diminuiscono anche i fallimenti: 171 in meno le procedure aperte rispetto al 2016. "La lieve crescita delle iscrizioni alla Camera di commercio - sottolinea De Pascale - non deve trarre in inganno poiché la lenta ripresa dell'economia del Sud Sardegna paga l'alto tasso di disoccupazione che spinge diverse persone a creare un'azienda propria. L'auspicio è che i nostri dati diventino patrimonio comune per realizzare importanti sinergie tra il Comune di Cagliari, la Regione e gli operatori che noi rappresentiamo".