Attentati Sardegna: a fuoco auto sindaca

La Sindaca di Villacidro, Marta Cabriolu ancora nel mirino. Durante la notte qualcuno ha tentato di incendiarle l'auto della prima cittadina del paese che si trova a circa 50 chilometri da Cagliari. La vettura, una Ford Fiesta, era parcheggiata a pochi metri dall'abitazione.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 22. Qualcuno, forse con della diavolina, ha incendiato un contenitore per la raccolta della carta e lo ha appoggiato sull'auto. "Una passante si è accorta delle fiamme e ha dato l'allarme - racconta all'ANSA la sindaca - il rogo è stato poi spento dai vicini. Le fiamme hanno danneggiato una ruota, la parte anteriore e il vano motore". Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini. Sono stati recuperati i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso tutte le fasi dell'attentato.

È la seconda volta che la sindaca viene presa di mira, a maggio dello scorso anno era capitato un episodio analogo.

LO SFOGO DELLA SINDACA, LASCIATI SOLI. "Adesso basta, i sindaci sono lasciati soli, questo è il secondo atto che subisco. Villacidro è una città tranquilla ma si vede che a qualcuno questo non va bene". La sindaca non riesce a spiegarsi le ragioni del gesto, che arriva a poco meno di un mese dalla visita a Nuoro del ministro dell'Interno Marco Minniti, che era giunto in Sardegna per affrontare proprio il fenomeno degli atti intimidatori contro gli amministratori pubblici.

"Al momento non ho ipotesi - dice - il gesto potrebbe essere legato all'attività amministrativa. Non escluderei nulla, ma di certo si tratta dell'atto di un vigliacco. Quando una persona ha problemi e crede di risolverli in questo modo, penso che l'unico aggettivo utilizzabile sia piccolo omuncolo". E poi aggiunge: "io andrò avanti. Non mi fermeranno".