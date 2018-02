Trapianti: a Sassari record di donazioni

I sardi sono generosi e capaci di grandi gesti di solidarietà e altruismo. È quanto emerge dalla relazione sintetica del Centro regionale trapianti che, per il 2017, mette in rilievo l'attività di prelievo e trapianti di organi e tessuti in Sardegna. L'Aou di Sassari, con il Santissima Annunziata, è l'azienda che fa registrare nell'isola il numero maggiore di donatori segnalati: ben 30 quelli registrati nella Terapia intensiva dell'ospedale di via De Nicola. Tra reni, fegato, pancreas, cuore, polmoni e cornee, il Centro regionale registra nei presidi ospedalieri isolani un'attività di prelievo di 121 organi, dei quali 100 effettivamente trapiantati. E ancora, sono 67 i donatori segnalati e 39 i donatori effettivi.

A Sassari i donatori effettivi sono 13. Di questi 7 sono donatori multiorgano. E sempre al Santissima Annunziata, sono 33 gli organi prelevati, tra reni, fegato, cuore e polmoni. Sono 30, invece, quelli effettivamente trapiantati. Si tratta di un numero importante, in particolare per i polmoni, 4 quelli trapiantati. Un risultato raggiunto anche grazie a nuove metodiche di protezione polmonare, utilizzate durante il periodo di osservazione e assistenza al donatore.

La relazione sintetica del Centro regionale trapianti, inoltre, mette in risalto l'intensa e delicata attività fatta dalle tredici Rianimazioni degli ospedali isolani. Tra queste, oltre a quella dell'ospedale dell'Aou di Sassari anche quelle dell'Azienda ospedaliera Brotzu e del San Francesco di Nuoro (Ats-Assl Nuoro), nosocomi dove sono presenti anche le tre Neurochirurgie della Sardegna.

L'attività di segnalazione e osservazione dei donatori è una delle più complesse che esistano - afferma Luigi Solinas, responsabile della Rianimazione del Santissima Annunziata - e vede operare un team multidisciplinare composto da un anestesista, un neurologo e un medico della direzione sanitaria. Un lavoro delicato, svolto nel rispetto del paziente e dei familiari".