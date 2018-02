Vestiti e maschere Carnevale sequestrati

Controlli della Guardia di Finanza nel Cagliaritano contro l'abusivismo commerciale.Nell'operazione delle Fiamme gialle, del nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari e tenenze di Sarroch e Muraver, sono stati sequestrati quasi ottocento articoli. Il primo intervento è stato effettuato nei confronti di un esercizio commerciale nel centro di Cagliari: i militari hanno rinvenuto 290 prodotti - soprattutto vestiti, giochi e maschere di Carnevale - privi di corretta etichettatura e in alcuni casi senza indicazioni in italiano delle caratteristiche dei prodotti.

Un altro intervento è stato effettuato in un negozio di Teulada. Anche in questo caso nel mirino sono finiti i prodotti senza precise indicazioni: 450 articoli non conformi, soprattutto piccoli elettrodomestici, apparecchi elettrici, accessori per telefonia e informatica. Infine a Muravera ritrovati 54 articoli elettrici a bassa tensione privi di marcatura Ce. Per i titolari dei negozi multe sino a 10mila euro.