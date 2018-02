Per Cagliari sfida salvezza col Sassuolo

Un altro scontro diretto. Un'altra gara che vale molto di più di tre punti, forse anche una bella fetta di salvezza. Diego Lopez, tecnico del Cagliari, inquadra così la sfida di domani alle 12.30 a Reggio Emilia con il Sassuolo. "Ci sono partite che valgono doppio - spiega - questa è una di quelle".

La classifica dà ragione al mister: i neroverdi sono a due punti da Cigarini e compagni e, in casa, non possono che sognare il sorpasso. Un ipotetico scavalcamento che invece non piace al Cagliari. Anche perché i rossoblù hanno un conto in sospeso con il Sassuolo: una sconfitta che, per la storia e le statistiche, è stata la prima in casa alla Sardegna Arena. Lo 0-1 dell'andata firmato dall'ex Matri fu anche l'inizio della fine della gestione Rastelli: fatali per lui i successivi ko interni con Chievo e Genoa.

Per Lopez domani un'assenza importante, Faragò, fermato da un problema alla schiena. Per la sua sostituzione tre alternative rispetto alla gara con la Spal: Ionita, Dessena e Lykogiannis. Con spostamento a destra di Padoin. Assente anche Giannetti. "La nostra rosa - commenta l'allenatore - mi piace perché è molto omogenea, con tanti giocatori di caratteristiche diverse e complementari, che grazie alla loro disponibilità mi permettono di gestire bene il nostro modulo e variare le pedine. Ci sono alcuni veterani che danno il massimo in allenamento e rappresentano un vero esempio da seguire per i giovani”.

Sfida non facile. "Affrontiamo una squadra dall'ottimo tasso tecnico - avverte - che domenica scorsa ha preso sette gol e per questo motivo si presenterà in campo arrabbiata, con tanta voglia di riscatto. Noi dovremo essere più arrabbiati di loro, esprimere ancora la combattività dimostrata nelle ultime settimane. Non sarà una partita spettacolare, noi dobbiamo fare la nostra parte". Si può imparare anche da una vittoria come quella di domenica scorsa. "Contro la Spal - spiega il tecnico - abbiamo fornito un'ottima prestazione ma negli ultimi cinque minuti avremmo potuto prendere due gol. Domani saranno invece fondamentali sia l'impatto iniziale che l'intensità. E tenere alta la concentrazione, sino alla fine".