Droga in auto a Olbia, 5,5 kg di cocaina

Maxi sequestro di droga a Olbia: intercettata all'uscita del traghetto un'auto con cinque chili e mezzo di cocaina. L'operazione è dei carabinieri di Carbonia in collaborazione con la Radiomobile di Olbia. Arrestato e subito trasferito al carcere di Bancali con l'accusa di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti un pensionato di 68 anni, Renato Antenucci, originario dell'isola ma da tempo residente a Como. Secondo le prime stime il valore della droga ammonta a circa 700mila euro.

Il blitz è scattato alle 8.45 all'arrivo del traghetto. L'auto era già stata segnalata alla centrale operativa di Carbonia ma i cani dello Squadrone cacciatori di Sardegna hanno immediatamente trovato la cocaina: era nascosta sotto il pannello del porta ruota di scorta nel bagagliaio posteriore. La droga era poi avvolta in panni imbevuti di carburante per confondere i cani. Il pensionato è stato trovato anche in possesso di 740 euro. Su cinque panetti era impresso il simbolo TX.

Si attendono gli esiti delle analisi di laboratorio ma dovrebbe trattarsi di droga purissima verosimilmente destinata a tagli prima di essere messe sul mercato. Droga e soldi sono stati sequestrati.