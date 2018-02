Delitto centro migranti,21enne arrestato

(ANSA) - CAGLIARI, 10 FEB - Forse futili motivi hanno scatenato prima una violenta discussione, poi le coltellate mortali al torace e all'addome che non hanno lasciato scampo a Richard Amissah, 19 anni, ghanese, ucciso ieri notte all'interno del centro di accoglienza "Alle Sorgenti" in via Chiesa a Villacidro, a circa 50 chilometri da Cagliari. Per l'omicidio è stato arrestato Nosa Igibinosa, 21 anni, nigeriano. Il giovane fermato era ancora nella struttura mentre i carabinieri e i medici del 118 provavano a rianimare la vittima. Era in cucina, in preda all'agitazione, aveva vestiti e mani sporche di sangue.

I militari della compagnia di Villacidro lo hanno subito portato in caserma e poi trasferito in carcere a Uta (Cagliari).

Gli investigatori hanno lavorato tutta la notte per ricostruire quanto accaduto nel centro di accoglienza, ricavato in due appartamenti in una palazzina. Intorno alle 22 tra il ghanese e il nigeriano è scoppiata una discussione mentre si trovavano in cucina. Forse avevano appena finito di cenare oppure si apprestavano a farlo. I due giovani si sarebbero scambiati parole pesanti, gli altri ospiti della struttura li hanno sentiti urlare. In preda alla rabbia Nosa Igibinosa ha afferrato un grosso coltello da cucina e sferrato almeno due fendenti che hanno colpito al torace e all'addome il 19enne, che intanto si era spostato nel corridoio che porta all'ingresso. Gli altri ospiti della struttura lo hanno subito soccorso e hanno chiamato il 118. Purtroppo ogni tentativo di rianimare Richard Amissah si è rivelato inutile. In nottata a Villacidro sono arrivati il pm Andrea Vacca che coordina le indagini, il medico legale Roberto Demontis e gli specialisti del Nucleo investigativo del Comando provinciale che si sono occupati dei rilievi. L'abitazione è stata sequestrata in attesa di ulteriori accertamenti. Il corpo del 19enne è stato trasferito al Policlinico di Monserrato e nelle prossime ore sarà affidato l'incarico per l'autopsia.(ANSA).