Cala Gonone Beach Village al Club Esse

Il Cala Gonone Beach Village entra nel portafoglio di gestioni della catena alberghiera italiana Club Esse, che continua nella sua crescita ormai decennale confermata dai 25 milioni di fatturato del 2017 (25% in più del 2016) e dall'intensa campagna di recruiting che partirà proprio domenica dalla Bit di Milano, per raggiungere con 400 "volti nuovi" i 1.200 dipendenti necessari alla prossima stagione.

Il Cala Gonone Beach Village è situato nell'omonima località del Nuorese. La struttura conta oltre 300 camere con circa 900 posti letto. Club Esse, oltre a dare la sua impronta gestionale, provvederà da subito a "internazionalizzare" il villaggio, che sarà promosso su tutti i mercati europei con l'obiettivo, già dal 2019, di ampliare il periodo di apertura del nuovo Cala Gonone Beach Village.

Club Esse gestisce oggi 15 strutture in 6 regioni italiane: Sardegna, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Lazio, Valle d'Aosta. La prima gestione nel 2010, con il Club Esse Cala Bitta a Baja Sardinia."Con questo nuovo acquisto siamo ormai vicini alle 2.000 camere gestite da Club Esse, tutte sul mercato italiano, che rappresentano circa 6.000 posti letto - commenta Marco Baldisseri, Cmo del gruppo Club Esse -. La nostra presenza in Sardegna è sempre più massiccia (9 strutture alberghiere) e siamo molto contenti di avere acquisito la gestione di quello che già dal 2018 sarà il nuovo Club Esse Cala Gonone Beach Village, anche perché ci posizioniamo in modo importante sulla costa centro orientale dell'isola, che ha delle peculiarità davvero uniche, a distanze assolutamente accessibili dall'aeroporto di Olbia".