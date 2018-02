Movida a Sassari, stop musica alle 24

(ANSA) - SASSARI, 9 FEB - Stop alla musica nei locali a mezzanotte, durante la settimana, e alle 2 il sabato notte.

Un'ordinanza emessa oggi dal sindaco Nicola Sanna regola gli orari della movida sassarese. In base al documento per "tutto l'anno e su tutto il territorio comunale, a esclusione delle località turistiche, nei circoli privati e nei locali commerciali la musica debba cessare entro le 24 (dal lunedì al venerdì) ed entro le 2 (nelle serate del sabato e prefestivi).

L'emissione sonora prodotta all'esterno dei locali deve sempre cessare entro l'1 (della domenica e prefestivi); nelle località a vocazione turistica di Platamona e Porto Ferro ed esclusivamente nel periodo che va dall'1 maggio al 30 settembre entro le 2 (dal lunedì al venerdì) ed entro le 3 (nelle serate del sabato e prefestivi)".

L'ordinanza vieta inoltre "lo svolgimento di piccolo intrattenimento musicale in contemporanea tra esercizi commerciali adiacenti entro il raggio di 100 metri di distanza tra loro per ciascuna via o piazza. Disciplinato anche il consumo di bevande: "Dalle 21 del venerdì e del sabato e fino alle 6 del sabato e della domenica è vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine in tutto il territorio del Comune di Sassari - è scritto nell'ordinanza - dalle 21 del venerdì e del sabato e fino alle 6 del sabato e della domenica la somministrazione e la vendita per asporto effettuata da pubblici esercizi, circoli privati autorizzati alla somministrazione, operatori su aree pubbliche nonché le attività artigianali in tutto il territorio del Comune di Sassari, di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta. Sono esclusi dal divieto la somministrazione e la conseguente consumazione all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico".(ANSA).