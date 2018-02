Maltempo: maxi tamponamento sulla 389

Maxi tamponamento questo pomeriggio sulla Statale 389 in seguito ad una violenta grandinata mista a pioggia. Contuse due persone, medicate sul posto dai medici del 118. Fortunatamente nessuno dei passeggeri delle tre auto è rimasto ferito in maniera grave.

Coinvolte nell'incidente una Citroen C2, una Fiat Panda e una Fiat Punto, tutte e tre viaggiavano in direzione Lanusei.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16, al Km 3 della statale, a pochi metri da un altro incidente questa volta autonomo, che ha coinvolto una sola auto. Ferito leggermente l'autista.

Sul posto la Polizia stradale di Nuoro guidata dal comandante Giacinto Mattera e i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi. Sulla Statale 389 si registrano rallentamenti.