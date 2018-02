Donne e scienza, in 50 a Masterclass

Una Masterclass dedicata a 50 studentesse provenienti da 26 scuole di tutta la Sardegna. L'iniziativa è stata già proposta con successo lo scorso anno dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Cagliari e dalla sezione cagliaritana dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L'occasione la offre la Giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza, voluta dall'Assemblea delle Nazioni Unite per promuovere l'uguaglianza di genere e a far sì che donne e ragazze ottengano parità di accesso e partecipazione agli ambiti scientifici. La Masterclass si svolgerà lunedì 12 febbraio presso la Cittadella Universitaria di Monserrato.

Ospiti d'eccezione del Dipartimento di Fisica anche venti alunne della scuola primaria "Regina Margherita" dell'Istituto Comprensivo n2 di Quartu Sant'Elena, impegnate con il laboratorio "Madame Curie e i segreti della materia". Alessia Zurru racconterà l'avvincente storia della grande scienziata, vincitrice di due premi Nobel, e in compagnia di Alessandra Bernardini (responsabile del servizio di Radioprotezione) e di Sara Intina (laboratorio Scienza) coinvolgerà le bambine in attività sperimentali.

A dare il benvenuto alle partecipanti saranno Viviana Fanti, organizzatrice del'evento, Micaela Morelli, prorettrice delegata per la ricerca dell'Università di Cagliari, e Anna Maria Musinu, presidente della Facoltà di Scienze. Alle 10 la giornalista Susi Ronchi, coordinatrice di Giulia Giornaliste Sardegna, interviene sul tema "Donne e Scienza: una relazione difficile". Dalle 11 spazio alle attività sperimentali nei laboratori. Le studentesse delle superiori verranno divise in gruppi e affiancate da giovani ricercatrici e dottorande in Fisica.

Dopo la pausa pranzo è previsto un dibattito introdotto da Federica Ginesu e Valentina Guido, entrambe di Giulia Giornaliste Sardegna, sul tema "Il linguaggio di genere non è solo un gioco". La giornata si concluderà con un collegamento in diretta audio-video con le scienziate del Cern di Ginevra.