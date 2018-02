Crociere, Sardegna in vetrina a Londra

(ANSA) - CAGLIARI , 9 FEB - Crociere in vetrina a Londra con un'unica "destinazione Sardegna". Primi meeting internazionali del 2018 per l'Autorità di Sistema Portuale, nella capitale del Regno Unito per l'Executive Partner Conference, forum d'inizio anno organizzato dalla Cruise Line International Association, associazione di riferimento dei gruppi armatoriali crocieristi.

L'Authority portuale dell'Isola, rappresentata dal presidente Massimo Deiana e dalla responsabile marketing Valeria Mangiarotti, ha potuto mettersi in vetrina.

"Destinazione Sardegna - spiega Deiana - ha già riscosso particolare apprezzamento per la molteplicità di soluzioni infrastrutturali e la varietà di pacchetti escursionistici da proporre alla clientela delle navi". A margine delle sessioni, ci sono stati incontri con le compagnie, in particolare Costa Crociere, MSC e Silversea, tra i principali attori della stagione turistica in Sardegna, con oltre il 50% di presenze sul totale degli scali registrati a Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres.

Per l’occasione sono state presentate le novità su Olbia, pronta al primo approfondimento del fondale della canaletta e delle banchine dedicate all'ormeggio delle crociere. Ma anche di Porto Torres: firmato il decreto di conclusione della procedura di Via per l'antemurale e, quindi, per il rilancio del Porto civico con la messa in sicurezza e nuovi scavi. Novità che riguardano anche il porto di Cagliari con interventi sulle banchine e i progetti di riconversione dei silos sul molo Rinascita e home port. Si è parlato anche di Oristano, Santa Teresa, Golfo Aranci e Portovesme.

“L'appuntamento annuale di Clia a Londra – aggiunge Deiana – oltre ad essere importante occasione di riflessione, analisi e studio delle dinamiche di mercato, si rivela momento strategico per fare promozione dei nostri scali. Le prime impressioni delle compagnie crocieristiche sulla nuova Destinazione Sardegna sono state più che positive, segno evidente che il sistema unico può dare ottimi risultati, soprattutto se accompagnato da interventi infrastrutturali strategici quali quelli che stiamo avviando per prepararci al salto definitivo di qualità".(ANSA).