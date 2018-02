You Pol, app per segnalare bulli e droga

"Un sistema più logico, pratico e indirizzato ai ragazzi. Un amico virtuale a cui rivolgersi per denunciare, anche in forma anonima, episodi di bullismo o spaccio di droga. Un modo per avvicinare sempre di più la Polizia ai cittadini e permettere di intervenire in maniera tempestiva". Così il questore di Cagliari, Pierluigi D'Angelo, ha presentato l'app You Pol. Già avviata a Milano, Roma e Catania, l'applicazione ha lo scopo di permettere a tutti, giovani e adulti, di interagire con la Polizia di Stato, consentendo l'invio di segnalazioni di episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti.

Grazie a You Pol sarà possibile inviare immagini o segnalazioni scritte direttamente alla sala operativa della Questura. Per il momento il servizio è attivo solo per la provincia di Cagliari, ma nei prossimi mesi sarà esteso a tutta la Sardegna. L'app è scaricabile gratuitamente e si potrà usare sia registrandosi, avendo un confronto con gli operatori, sia in forma anonima.

"E' un modo per far sentire più sicuri i cittadini - ha ribadito il questore - denunciare episodi di bullismo o di spaccio è un dovere civico, speriamo che con questa app ci sia una maggiore collaborazione da parte dei giovani. Nelle prossime settimane incontrerò i ragazzi nelle scuole, dove già siamo presentati, per parlare proprio di bullismo e legalità, e sarà occasione per presentare questo nuovo strumento".