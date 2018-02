G8:condannato Balducci,assolto Bertolaso

Quattro condanne per associazione a delinquere, 12 tra assoluzioni e prescrizioni. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma nell'ambito del processo sugli appalti del G8. Assolto anche l'ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso "perché il fatto non sussiste". I giudici hanno condannato a 6 anni e 6 mesi l'ex presidente alle opere pubbliche Angelo Balducci, a 6 anni l'imprenditore Diego Anemome, a 4 anni l'ex generale della Gdf, Francesco Pittorru, a 4 anni e mezzo l'ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana, Fabio De Santis.

Il tribunale ha dichiarato prescritto il reato di corruzione mentre sono state condannate le persone ritenute a capo dell'associazione a delinquere. Tra le posizioni prescritte, tra gli altri, quella dell'imprenditore Daniele Anemone. Tra gli assolti l'ex commissario straordinario mondiali di Nuoto di Roma, Claudio Rinaldi e l'ex funzionaria della presidenza del Consiglio, Maria Pia Forleo.

I giudici hanno, inoltre, disposto una provvisionale di 1 milione di euro che Diego Anemone e Balducci dovranno pagare al Ministero per l'Infrastrutture e 50 mila euro all'associazione Cittadinanzattiva. Inoltre Anemone e Pittorru dovranno risarcire per 250 mila euro la Presidenza del Consiglio. L'indagine sulla "cricca" era nata a Firenze nel 2010, poi fu trasferita a Perugia e infine inviata alla Procura di Roma per competenza.

BERTOLASO, QUESTA E' DOPPIA ASSOLUZIONE - "Assolto. Assolto perché il fatto con sussiste nonostante la richiesta di prescrizione: questo vale come una doppia assoluzione". Guido Bertolaso commenta così su Fb la sua assoluzione al processo per glia appalti del G8. "Grazie alla mia famiglia e a chi mi é stato vicino in questi 8 anni - aggiunge - Sono innocente come ho sempre detto.

Ora lo hanno dichiarato anche i giudici". "Prima ti ignorano - aggiunge ancora l'ex capo della protezione civile in un successivo post su Facebook- poi ti deridono, poi ti combattono. E poi vinci". Guido Bertolaso fu assolto nel settembre del 2016 dal Tribunale dell'Aquila dall'accusa di omicidio colposo nel processo Grandi Rischi bis in merito al sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009.