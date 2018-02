Fiamme in veranda villetta a Quartu

Momenti di paura in un'abitazione in via Egadi, a Quartu Sant'Elena. Durante la notte il corto circuito di un elettrodomestico ha innescato un rogo all'interno della veranda di una villetta a due piani.

Le fiamme, inizialmente partite dall'esterno, si sono propagate anche ad alcune camere della casa. Sul posto sono subito arrivate tre squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale, che nel giro di un paio di ore sono riuscite a domare il rogo e mettere in sicurezza l'area.

In via Egadi sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Quartu. L'ammontare dei danni non è stato quantificato.