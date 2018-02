Crolla controsoffitto, scuola chiusa

(ANSA) - CAGLIARI, 8 FEB - Infiltrazioni d'acqua hanno causato il crollo di un controsoffitto in cartongesso all'interno della scuola dell'infanzia di via Scirocco a Cagliari. L'episodio è avvenuto durante la notte e l'edificio, che ospita circa 75 alunni, è stato chiuso. "Da tempo si verificavano infiltrazioni d'acqua - spiega all'ANSA la dirigente scolastica Maria Rosaria De Rosa - con il Comune stavamo già provvedendo alle riparazioni. Purtroppo questa notte si è verificato il crollo". Oggi era prevista la festicciola di Carnevale degli alunni. "Abbiamo comunque permesso ai più piccoli di festeggiare nell'altro plesso scolastico - dice ancora la preside - Da mercoledì - annuncia - le tre sezioni della scuola dell'infanzia saranno trasferite nelle classi della primaria di via Zefiro".