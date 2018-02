Agronomi, pronti a restituire schede

Senza risposte certe si assoceranno alla protesta degli allevatori e restituiranno le schede elettorali. Sono i 270 dipendenti dell'Aras (Associazione regionale allevatori Sardegna), oggi rappresentati sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari da circa 40 tra veterinari, agronomi e tecnici di laboratorio.

Dal primo sit-in che risale allo scorso anno, chiedono l'applicazione della legge 3 del 2009 sul superamento del precariato che disciplina il loro passaggio all'interno dell'Agenzia regionale Laore. Ma applicare la legge non basta: il ministro della Semplificazione e della Pubblica amministrazione dovrebbe concedere una deroga alla legge Brunetta che limita le assunzioni nella pianta organica della Regione.

"Dopo la manifestazione dell'11 gennaio scorso la richiesta è stata inoltrata, l'assessore regionale al Personale Filippo Spanu ha rispettato gli impegni - ha spiegato la portavoce dei lavoratori, Paola Naitana - ma ancora non abbiamo avuto risposte".

Adesso, ha aggiunto Naitana, "o bandiscono i concorsi per soli titoli per il passaggio in Laore prima di marzo, oppure restituiamo la scheda elettorale". Dei 270 dipendenti che attendono di essere stabilizzati e che, tra l'altro, da novembre non percepiscono lo stipendio, 120 sono veterinari, gli altri sono agronomi e agrotecnici. "La nostra stabilizzazione - ha concluso Naitana - porterebbe anche una boccata d'ossigeno alla zootecnia".