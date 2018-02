A fuoco vagone ferroviario a Monserrato

(ANSA) - CAGLIARI, 8 FEB - Incendio questa sera a bordo di un vagone ferroviario "parcheggiato" sui binari vicino al deposito delle Fs a Monserrato, in via San Gottardo. Il rogo, di probabile natura dolosa, è divampato intorno alle 19.10. Una persona che transitava nella zona ha visto il fumo uscire dai finestrini della carrozza e ha chiamato il 115. In via San Gottardo è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Cagliari che ha velocemente domato le fiamme. Da quanto si è appreso, il vagone era di quelli datati in legno e non era più in uso ma funzionante. Non aveva impianto elettrico, elemento questo che conferma l'ipotesi dolosa. Non si può escludere che qualcuno lo stesse usando per dormire e che abbia inavvertitamente appiccato l'incendio.