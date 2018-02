Spaccia davanti scuola, 18enne nei guai

(ANSA) - CAGLIARI, 7 FEB - Stava aspettando i "clienti" davanti a una scuola per smerciare marijuana, ma il suo atteggiamento ha insospettito i carabinieri che lo hanno bloccato. Un 18enne di Carbonia è stato denunciato in stato di libertà per detenzione e spaccio di droga. I militari, impegnati in un servizio vicino alle scuole proprio per frenare la vendita e il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi, lo hanno intercettato e perquisito: nello zaino e negli slip aveva nascosto una ventina di dosi di 'erba' e tutto l'occorrente per pesare e confezionarne altre. Oltre alla denuncia, al ragazzo è stato notificato un foglio di via dal comune di Carbonia.