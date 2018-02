Influenza: Arru, nessun allarme

Quattro morti in Sardegna per le conseguenze dell'influenza A-H1N1, ma "nessun allarme"."Speriamo ora di essere nella fase di calo - dice all'ANSA l'assessore della Sanità Luigi Arru - È stato problematico: la Sardegna ha avuto un'incidenza leggermente superiore ad altre regioni, però questo si spiega col fatto che il cambiamento delle caratteristiche del virus e il ritardo con cui si sposta può trovare un ambiente immunologico umano più fertile, quindi con un interessamento di un maggior numero di persone".

L'esponente della Giunta rivela cauto ottimismo. "Il quadro, pur nel dramma di vite perse, non è di allarme - ribadisce - Si poteva prevenire con la vaccinazione". Attualmente la situazione è stabile: i pazienti ancora sotto controllo nelle rianimazioni sono 22. "Non abbiamo informazioni di quadro peggiorativo - conferma l'assessore - Per le altre situazioni parliamo di un decorso regolare".