Gdf sequestra 1.100 prodotti irregolari

(ANSA) - CAGLIARI, 7 FEB - Oltre 1.100 articoli irregolari sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza di Cagliari in un negozio cinese a Carbonia, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo commerciale. Multato il titolare. Sotto i riflettori delle Fiamme Gialle della tenenza di Iglesias è finito un negozio di abbigliamento e accessori. Durante i controlli sono stati recuperati 679 prodotti, soprattutto costumi e maschere di Carnevale privi dell'etichettatura in italiano o con descrizioni non conformi alla normativa. Altri 489 articoli sono sequestrati per mancato rispetto del marchio Ce e delle etichettature per prodotti elettrici ed elettronici.