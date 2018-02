Basket: Champions,Dinamo-Enisey 101-94

La Dinamo Banco di Sardegna chiude la regular season di Champions League con una vittoria, sconfiggendo sul parquet del PalaSerradimigni i russi dello Enisey Krasnoyarks con il punteggio di 101-94. La gara che vede il ritorno in campo del play croato Rok Stipcevic, fuori a lungo per un infortunio a una mano,inizia con i biancoverdi che spingono sull'acceleratore e annichiliscono gli avversari con un bruciante 9-0. I russi si tengono aggrappati alla partita grazie ai canestri di un immarcabile Liutych. La Dinamo chiude il primo quarto avanti per 31-26 mettendo in vetrina il neo tesserato Bostic, autore di un esordio casalingo da cineteca: 15 punti, 2 rimbalzi e 100 per cento al tiro per l'americano nella prima frazione di gioco.

Nel secondo quarto i padroni di casa soffrono l'Enisey, smettono di fare canestro e i russi si portano addirittura avanti. Alla sirena di metà gara la Dinamo conserva un canestro di vantaggio con il tabellone che segna 50-48. Nel terzo quarto i sassaresi tentano più volte la fuga e chiudono sul 75-65 grazie alle triple ritrovate di Stipcevic. Nell'ultima frazione di gioco gli equilibri non si spostano, la gara si chiude con il punteggio di 101-94 per la Dinamo che termina la Champions al quinto posto nel suo girone, saluta la competizione e si prepara a proseguire l'avventura internazionale in Fiba Europe Cup.