Volotea: da Alghero a Madrid e Napoli

Volotea ha annunciato due nuove rotte stagionali in partenza dall'aeroporto di Alghero per Madrid e Napoli. I due collegamenti saranno attivi da maggio per tutta l'estate. Quello con Madrid sarà la prima rotta estera che Volotea attiva sullo scalo algherese: sarà disponibile dal 7 maggio, tutti i lunedì, fino all'1 ottobre. Il collegamento per Napoli, invece, partirà il 13 maggio, fino al 6 ottobre. Sarà un volo bisettimanale: il mercoledì e il sabato nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto; martedì e sabato a settembre e ottobre.

"Siamo davvero entusiasti di annunciare questi due nuovi collegamenti e, in particolare, siamo lieti di offrire ai nostri passeggeri sardi la possibilità di volare a bordo della nostra flotta, anche verso l'estero" commenta Carlos Muoz, presidente e fondatore di Volotea.

Con queste due importanti novità il vettore farà salire a cinque le destinazioni raggiungibili dall'aeroporto di Alghero a bordo dei propri aeromobili, quattro in Italia (Genova, Venezia, Verona e Napoli) e una all'estero verso Madrid. Un trend di crescita più che positivo, in linea con gli ottimi risultati registrati da Volotea. Per i prossimi mesi del 2018 saranno più di 55.000 i posti in vendita da e per Alghero, pari ad un incremento del 56% rispetto allo stesso periodo del 2017.