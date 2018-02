Regione vende immobili non più usati

La Regione vende alcuni dei vecchi "gioielli" del proprio patrimonio immobiliare attraverso delle gare d'appalto, alcune delle quali sono già state espletate. Almeno due sono andate, però, deserte. Si tratta dell'hotel ex Esit Il Noccioleto, a Tonara, che non ha solleticato gli investitori, dell'hotel Bellavista a Fertilia, messo in vendita per 2.576.25 euro, e di un locale commerciale ex Isola di 300 metri quadri nella Sottopiazza delle Chiacchiere a Porto Cervo, prezzo 3.670.000 euro. Un immobile quest'ultimo, edificato negli anni '60 e che viene ora riproposto sul mercato ad un prezzo inferiore da cui partire per le offerte: 3,1 mln.

Recentemente sono stati messi in vendita il Villaggio la Plata, a Marina di Sorso, 31.408 mq con sette corpi di fabbrica immersi nella vegetazione (2.726.400 euro) e l'hotel ex Esit La Scogliera di Santa Caterina di Pittinuri (Cuglieri) a 381.200 euro, attualmente occupato senza titolo. Altri tre immobili di proprietà regionale sono in vendita ad Alghero e Ozieri.

Il primo, un locale di 121 mq attualmente adibito a rimessaggio barche, è sulla strada provinciale Alghero-Porto Conte: il prezzo è di 62.156 euro e sarà disponibile non prima del gennaio 2020. Il secondo, 22 mq adibiti a lavanderia self service a gettoni - 29 mila euro - è affittato sino al 31 dicembre 2022, mentre il terzo da 3.696 mq è un terreno ad uso pascolo con magazzino affittato sino a a gennaio 2023 escluso: prezzo base 34.800 euro. Già ceduto ad un privato, che ha offerto 65.150, un immobile di 2.397 mq a la Maddalena in località Punta Villa.