Consiglio comunale Cagliari in digitale

Il presidente del Consiglio comunale fa l'appello e i consiglieri confermano la loro presenza con il tablet. È una delle novità del nuovo sistema di digitalizzazione dei lavori dell'assemblea civica del capoluogo.

La strumentazione tecnologica affiancherà per il momento quella da sostituire. Poi andrà da sola. Consentendo non solo una migliore qualità e velocità di trasmissione di atti e documenti tra commissioni e aula, ma anche un migliore accesso dall'esterno con un salto di qualità nelle dirette streaming delle sedute.

"Crediamo che si possano avere - osserva il presidente del consiglio comunale Guido Portoghese presentando il servizio - dei risparmi sulla rendicontazione dei lavori che attualmente richiedono un costo fisso". Tra le possibilità c'è anche quella di far sbarcare le sedute dell'aula anche sui social, ad esempio con le dirette Facebook". "Si tratta - spiega Claudia Medda, assessora all'innovazione tecnologica - di una novità che risponde ai parametri dell'Agenzia Italia digitale".

Un sistema facile da usare. Tutto partirà dalla più classica delle applicazioni da scaricare sul tablet. "Tutti i documenti possono viaggiare offline o online - aggiunge Portoghese - Con questo nuovo sistema siamo tra i primi in Sardegna e in Italia".