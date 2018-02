Bitz antidroga della polizia a Cagliari

Sono 11 le persone arrestate questa mattina dalla squadra mobile di Cagliari nell'ambito del blitz nel quartiere San Michele. Quattro sono finiti in carcere, gli altri sono ai domiciliari. Gli arresti fanno parte di una indagine già avviato da tempo sul traffico e sullo spaccio di stupefacenti che coinvolge il quartiere cagliaritano e in particolare via Premuda, teatro oggi di arresti e perquisizioni.

L'operazione di oggi è stata chiamata "Colombi e Sparvieri". Utilizzavano il cortile centrale di alcune palazzine di via Premuda, a Cagliari, come centrale dello spaccio di droga, con circa 150/200 episodi di spaccio al giorno. Una "Scampia" in miniatura ma attiva da oltre due anni, come confermano gli arresti messi a segno nel corso del tempo.

In carcere sono finiti Michael Lattucca, di 28 anni, Gabriele Loddo, di 41, Simone Vacca, di 25, e Wilson Palla, di 30. Ai domiciliari Gionata Bonu, 30 anni, Marcello Congiu, di 43, Emanuele Lecca, di 26, Jessica Mulas, di 31, Massimo Mura, di 28, e Melania Picci, di 22 anni. Otto tra questi erano già finiti in manette in passato. Obbligo di dimora, infine per Benito Alessio Sanna, 21 anni. Tutti sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Le indagini sono partite nel 2016 e hanno consentito di individuare la centrale dello spaccio, nel quartiere di San Michele, ricostruendo numerose cessioni di droga.

Gli investigatori si sono avvalsi di telecamere e attività tecniche che hanno consentito di filmare gli spacciatori e stabilirne i ruoli. Al vertice del gruppo ci sarebbero Vacca e Palla (quest'ultimo era stato arrestato nel rocambolesco inseguimento avvenuto lungo le strade di Is Mirrionis finito poi con un incidente e con il sequestro di sette chili di hascisc). Tutti utilizzavano le abitazioni popolari come basi logistiche per tagliare, confezionare e custodire la droga.

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente 400 grammi di cocaina, 24 chili di hascisc, 3 di marijuana, una pistola e 20mila euro in contanti.