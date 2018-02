Regione accanto a sindacati su contratti

Circa duecento lavoratori e tantissime bandiere, questa mattina, davanti alla Regione in viale Trento per l'ennesima puntata del braccio di ferro per i rinnovi contrattuali Sanità e Autonomie Locali. Anche in Sardegna Cgil, Cisl e Uli hanno promosso, come nel resto d'Italia, una mobilitazione per chiedere alla Regione un sostegno alle rivendicazioni.

Missione compiuta: i rappresentanti sindacali sono stati ricevuti dall'assessore degli enti locali Cristiano Erriu e sono usciti dal palazzo con un documento con il quale il presidente della Regione Francesco Pigliaru "si impegna a sostenere l'accelerazione della trattativa chiedendo al Comitato delle Regioni di produrre il massimo sforzo affinché si arrivi al più presto alla chiusura del contratto della Sanità e degli Enti locali in coerenza con l'accordo del 30 novembre 2016".

Sindacati soddisfatti? "Diciamo moderatamente - ha detto all'Ansa Fulvia Murru della Uil - perché sin quando non c'è la firma non possiamo dire che il problema sia risolto. Ci aspettiamo questo passaggio entro la fine del mese". "Altrimenti - avverte - sarà sciopero nazionale". I sindacati hanno ribadito le ragioni dei lavoratori denunciando il fatto che il loro diritto, quello del rinnovo, sia bloccato da nove anni. "Una giornata importante - ha detto all'ANSA Nino Cois della Cgil - anche per la massiccia partecipazione dei lavoratori: abbiamo trovato un atteggiamento positivo da parte della Giunta".