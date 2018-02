Di Maio a Orgosolo attacca Berlusconi

(ANSA) - NUORO, 5 FEB - "Un messaggio per lo smemorato Berlusconi in diretta da Orgosolo. Dimentica che il principale responsabile della bomba sociale dell'immigrazione è lui". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook, dove ha pubblicato un videomessaggio all'indirizzo dell'ex premier.

Di Maio, in Sardegna per una due giorni elettorale, ha effettuato una passeggiata mattutina nel paese del Nuorese prima di recarsi a Sassari dove si è nuovamente scagliato contro Berlusconi: "Sull'immigrazione si propone come salvatore della Patria, quando è il traditore della Patria", ha detto prima di entrare nella sala del Moderno per incontrare gli elettori. "La bomba sociale sull'immigrazione l'ha creata Berlusconi bombardando la Libia, firmando il regolamento di Berlino e facendo business sugli immigrati con la sinistra. Chiedo agli italiani un po' di memoria su quello che questo signore di 81 anni ha fatto quando era al governo", ha concluso Di Maio.