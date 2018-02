Neve, traffico in tilt nel Nuorese

Circolazione stradale in tilt nella tarda serata di ieri a causa della neve sulla statale 389 Nuoro-Lanusei, nel passo "Correboi", e a Campeda sulla 131.

Una situazione che ha provocato rallentamenti del traffico e diversi incidenti. In particolare sulla 389, il pullman dell'Arst diretto da Tortolì a Nuoro ha perso aderenza e ha urtato una Mercedes ferma a bordo strada. Altri due incidenti, fortunatamente non gravi, si erano verificati poco prima.

Al lavoro per tutta la notte gli agenti della Polizia stradale di Nuoro, guidata dal comandante Giacinto Mattera.

Questa mattina entrambe le statali si presentano pulite dalla neve, ma si segnala la presenza di ghiaccio al valico di Correboi.

La Polizia stradale raccomanda prudenza nonostante il continuo passaggio dei mezzi spargi sale.