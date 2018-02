M5S: Di Maio, "sardi fidatevi di noi"

Centinaia di selfie e strette di mano. Si è conclusa con un abbraccio collettivo la passeggiata cagliaritana al mercato di Sant'Elia di Luigi Di Maio, candidato presidente del Movimento 5 stelle alle elezioni del 4 marzo.

"Sardi fidatevi di noi. Anche grazie al fatto che ci siamo tagliati gli stipendi, abbiamo contributo a far nascere qui diverse imprese. È così continueremo". Per tutta la durata della camminata al suo fianco c'era il velista Andrea Mura, candidato alla Camera in Sardegna. "È una delle nostre competenze che mettiamo in campo - ha detto Di Maio - metterà per noi cuore e testa".

Durante la passeggiata il leader pentastellato si è fermato a parlare con tante persone. Qualcuno gli ha parlato dei problemi della sanità in Sardegna. "Vi dicono che magari l'ospedale - ha detto Di Maio - è a trenta chilometri, ma sono magari trenta chilometri di curve".

Un uomo gli racconta della situazione di crisi del porto canale di Cagliari. "Fate qualcosa", gli dice. E lui risponde: "Mandiamoli via - dice parlando di chi governa - e poi vediamo".

A una donna che si avvicina per stringergli la mano Di Maio dice: "Ricordati, questo mese vale dieci anni". E ancora: un'altra donna con le buste della spesa urla: "Speriamo che non siano solo parole". Lui si ferma, le stringe la mano e la rassicura: "non sono solo parole, altrimenti saremmo come gli altri".

NON FAREMO SCAMBI DI POLTRONE. "La larga coalizione è quella che si è formata attorno alla legge elettorale". Così, Luigi Di Maio a Cagliari rispondendo a Matteo Renzi che ieri ha parlato di una larga coalizione già esistente tra Lega e grillini. "Lega, Pd e Forza Italia si sono votati la legge elettorale per mettersi assieme il giorno dopo le elezioni, ma - ha aggiunto il capo politico del M5S - la novità è che Forza Italia e Lega non hanno il 51%, e che Pd è Forza Italia non hanno il 51%, quindi dovranno avere a che fare con noi per riuscire a fare un Governo, dovranno chiedere a noi. Ma noi - ha concluso Di Maio -non faremo scambi di poltrone".