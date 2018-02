Calcio: il Cagliari stende la Spal (2-0)

Due gol, tre punti e una vittoria che può valere una salvezza. Il Cagliari contro la Spal riscopre Cigarini goleador (due reti in due partite) e ritrova Sau giusto in tempo per chiudere la partita sul 2-0. La squadra di Lopez stacca proprio la Spal, terzultima, di sette punti.

Un successo che alla Sardegna Arena mancava da tre mesi: l'ultima soddisfazione, contro il Verona in extremis, risale allo scorso 5 novembre. Male la Spal, mai entrata davvero in partita. Troppo rinunciataria, forse serviva un po' di personalità in più per non dare tranquillità alla squadra di casa. Il tecnico del Cagliari, dall'altra parte, aveva chiesto una partita attenta e aggressiva.

E nella prima mezz'ora la squadra rossoblù è stata più attenta che aggressiva. Ha preso il comando del gioco, ma in effetti ha tirato per la prima volta in porta solo al 28' con Faragò di testa. Merito di una Spal compatta che abbassava spesso Lazzari e Mattiello per intasare le fasce e non far arrivare la palla a Pavoletti in mezzo.