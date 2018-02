Imprese alla scoperta di Industry 4.0

Parola d'ordine, modernizzazione. Questa mattina a Sassari, nei locali dell'Incubatore dell'Università CubAct, i vertici di Confindustria hanno spiegato alle imprese il progetto "Industry 4.0", programma sostenuto dall'associazione degli industriali per informare e formare gli imprenditori sugli strumenti operativi, le tecnologie e i servizi di supporto a loro disposizione per fare un salto di qualità e di modernità alle loro aziende.

E' stato presentato il portale dedicato, www.preparatialfuturo.confindustria.it, vero contenitore dove le aziende possono trovare tutte le informazioni e i riferimenti, normativi e pratici, per usufruire dei vari strumenti disponibili per avviare il percorso Industry 4.0. In particolare il piano nazionale mira a trasformare il settore manifatturiero, zoccolo duro dell'economia nazionale e locale, in un comparto produttivo orientato al futuro e dotato di tutte gli strumenti di miglioramento offerti dalle più moderne tecnologie, a iniziare da quella digitale.

All'incontro sono intervenuti il delegato dell'Università di Sassari per il trasferimento tecnologico e grandi attrezzature, Gabriele Mulas, il presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna ,Giuseppe Ruggiu, il presidente del Digital Innovation Hub della Sardegna Alberto Scanu, in un dibattito moderato dal giornalista del Sole 24 Ore, Luca Orlando. Numerosi sono stati gli interventi degli specialisti di Confindustria e dell'Università di Sassari, e le testimonianze dirette di imprenditori, come Andrea Alessandrini di Nobento, Paolo Alberto Pinna di Sardinia Experience e Antonio Solinas di Abinsula, che hanno fatto della tecnologia e dell'innovazione il mantra, con successo, delle loro aziende.