Con auto fuori strada a Sarroch, è grave

Ha perso il controllo della sua auto che, volata fuori strada, si è ribaltata più volte. Il conducente è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo riportando un grave trauma cranico. L'incidente avvenuto durante la notte lungo la Statale 195 tra Sarroch e Villa San Pietro.

La vettura è uscita dalla carreggiata per cause non ancora accertate. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in gravi condizioni in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri che stanno lavorando per ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco di Cagliari.