Caligara, Cagliari piazza per crescere

Fabrizio Caligara, classe 2000, festeggerà il diciottesimo compleanno a Cagliari, la città della sua nuova squadra. Fra pochi mesi, il 12 aprile. Proprio la storica data dell'unico scudetto rossoblù. Chissá, potrebbe essere un segno del destino. È arrivato dalla Juventus nelle ultime ore del calciomercato. "Il mio trasferimento a Cagliari? - racconta - Se n'era già parlato a inizio mercato, ma andando avanti con i giorni si era persa un po' la speranza. Cagliari è una bella piazza per crescere, meglio di così per un giovane non ci può essere. Con sta accadendo ad esempio per Barella e Romagna”.

Per iniziare la sua nuova avventura Caligara ha scelto il 38 sulla maglia, il suo numero preferito, quello che lo ha accompagnato nell'esordio in Champions League al Camp Nou: “Una serata indimenticabile, un sogno che Nsi realizza”. Sulla sua nuova squadra: “Il Cagliari è una grande società, nella sua storia ha vinto uno scudetto e ha avuto giocatori come Riva, Conti e Zola”.

Il suo idolo è Marchisio. "E' un giocatore che mi è sempre piaciuto e che provo a emulare", osserva. Il giocatore è pronto: potrebbe trovare posto in panchina già dalla prossima gara alla Sardegna Arena con la Spal.