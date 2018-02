Han ritorna a Cagliari, preso Caligara

(ANSA) - CAGLIARI, 1 FEB - Alla fine non è andato via praticamente nessuno. Rimane Farias, nonostante i corteggiamenti di Atalanta, Napoli e Sassuolo. E resta pure Giannetti, che negli ultimi minuti del calciomercato sembrava già dell'Entella.

L'unico che non vestirà più la maglia del Cagliari sarà Van der Wiel: l'olandese dovrebbe cambiare continente per giocare con il Toronto.

Gli arrivi? Il vero colpo è il ritorno del nord coreano Han: era al Perugia e su di lui c'era anche la Juventus. Ma forse al momento è il giocatore che serve di più al Cagliari. Anche se in attacco dovrà vedersela con una marea di concorrenti: l'unica partenza in quel settore è stata quella di Melchiorri, al Carpi già da due settimane. Altro acquisto a titolo definitivo è quello del centrocampista Fabrizio Caligara, classe 2000: arriva dalla Juventus e può già vantare anche una presenza in Champions League.

Sempre dalla Juventus, al momento destinazione Primavera, si trasferisce a Cagliari Alessandro Lombardi, centrocampista nato nel 2000.

I giocatori acquistati (o tornati a casa) ieri si uniscono a quelli già presi nei giorni scorsi: il difensore Castan, l'esterno sinistro greco Lykogiannis e l'attaccante colombiano Ceter. Il bilancio? Niente colpi o spese folli, ma acquisti mirati per rinforzare ogni reparto. Pensando al presente, ma anche al futuro: Han è un giocatore che, per quanto giovanissimo (1998) è già collaudato e pronto per il calcio italiano considerando le cinque presenze in A (e un gol) l'anno scorso e le diciassette apparizioni (e le sette reti) di questo campionato con la maglia del Perugia in B.

Completano il quadro- ma le operazioni di mercato erano già state definite nei giorni scorsi-la cessione di Capuano al Crotone e l'acquisto di Ragatzu dall'Olbia, rimasto però in prestito in Gallura.(ANSA).