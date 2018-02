Esplosione in casa a Ossi, nessun ferito

Un'esplosione, provocata da una perdita di gas, è avvenuta oggi pomeriggio alla periferia di Ossi. La perdita da una bombola di gpl, che si trovava nel cortile di una villetta in via Nuraghe, ha causato un incendio che solo l'immediato intervento dei vigili del fuoco è riuscito a tenere a bada prima che potesse provocare danni ingenti.

La coppia che abita in affitto nell'abitazione, originaria di Tissi, fortunatamente al momento dell'esplosione non si trovava in casa. Il fuoco divampato ha lasciato segni evidenti sulle pareti esterne, ma dai rilievi di pompieri e carabinieri della compagnia di Sassari sembra che la taverna - che si affaccia proprio sul cortile in cui era posizionata la bombola - sia stata pesantemente danneggiata.