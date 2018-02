Ecco proroga voli agevolati Sardegna

La proroga dal 9 giugno per la continuità territoriale da e per gli aeroporti della Sardegna, che permette di volare a tariffe agevolate, è quasi fatta.

Alitalia ha firmato il documento che copre i collegamenti sino a fine ottobre, ossia per tutta la stagione aeronautica "summer", mettendo in vendita i voli sul proprio sito internet. Meridiana è ad un passo dalla formalizzazione. "Non c'è ancora la firma - fa sapere l'ufficio stampa della compagnia - ma i voli da giugno a ottobre sono già in vendita da dicembre 2017". Per domani, invece, è atteso anche l'ok di Blue Air, il vettore aereo italo-romeno che sta operando sulla rotta Alghero-Roma e viceversa.

La proroga dei voli è necessaria visto che, dopo la censura della Commissione Ue sul bando per la nuova continuità territoriale aera per l'Isola, la Sardegna rimarrebbe sguarnita dei collegamenti agevolati in attesa del nuovo bando. L'attuale regime già prorogato, infatti, scade il 9 giugno. Nel frattempo è alle battute finali l'interlocuzione con Bruxelles per il nuovo bando, le cui regole potrebbero essere definite entro febbraio. Un confronto lungo e complesso che sta volgendo al termine: "l'impegno è stato mantenuto - dice l'assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu - c'è grande soddisfazione per l'accordo siglato con Alitalia: adesso possiamo garantire , come previsto, i voli sino alla fine di ottobre in attesa di chiudere il nuovo bando per la continuità territoriale".