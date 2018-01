Sardegna: prezzi case ancora in discesa

Il 2017 si è chiuso con valori ancora in negativo per quanto riguarda i prezzi degli immobili residenziali in vendita e in affitto in Sardegna, come rileva l'Osservatorio di Immobiliare.it. Comprare una casa nell'Isola costa in media 1.897 euro/mq, di più rispetto al prezzo medio delle abitazioni nel Sud Italia (1.591 euro/mq). Anche affittare una casa in Sardegna costa di più rispetto alla media del Sud: in regione il prezzo si attesta sui 7,75 euro/mq contro i 6,51 del Sud.

Nel dettaglio dei prezzi delle abitazioni in vendita in Sardegna, Cagliari si aggiudica il primato di città più cara per quanto riguarda i prezzi delle vendite: qui acquistare una casa costa 2.079 euro al mq. Secondo capoluogo più caro è proprio Oristano, con un prezzo medio di 1.398 euro/mq, mentre il più economico è Sassari: 1.259 euro/mq.

Cagliari è anche una delle città che registra un calo drastico nei valori degli immobili (nell'ultimo anno i prezzi sono scesi del 3,3%) insieme a Sassari che su base annua perde addirittura 4,8 punti percentuali. Oscillazioni in positivo invece per Nuoro e Oristano. Capitolo affitti. A livello regionale i costi degli affitti perdono meno rispetto a quelli delle vendite: appena lo 0,8% anno su anno, ma la situazione è ancora molto diversa tra città e città. Oristano è il capoluogo che registra la maggiore perdita (3,3%) insieme a Cagliari dove nel 2017 i valori delle case in affitto sono risultati ancora in negativo del 2,3%.

Stagnazione invece per i prezzi di Sassari e in leggera risalita quelli di Nuoro (0,7%): 8,89 euro/mq è il prezzo medio registrato nella città più cara per le locazioni, Cagliari, l'unica a superare la media regionale. Il capoluogo più economico in cui affittare casa in Sardegna è invece Oristano, 6,27 euro/mq.