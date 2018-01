M5s: "pronti a sfida elezioni"

Pronti a correre nei nove collegi uninominali e a governare il Paese. Sono i nove candidati sardi che il Movimento 5 stelle ha reclutato nella "società civile".

Li ha presentati alla stampa il coordinatore della campagna elettorale nell'Isola, Mario Puddu, sulla banchina dove è attraccata "Vento di Sardegna", la barca dei record del più noto del gruppo, il velista Andrea Mura, candidato nel collegio uninominale di Cagliari per la Camera. "Sono sempre andato in giro per il mondo con questa barca che non ho mai voluto brandizzare con altri loghi commerciali perché volevo far conoscere la nostra terra ovunque - ha esordito il vincitore della regata in solitario Route du Rhum - poi un po' di settimane fa una persona mi ha chiamato in veleria per avvertirmi che aveva utilizzato la mia imbarcazione su una locandina, ci siamo conosciuti e gli ho raccontato cosa avrei volto fare in Sardegna per lo sviluppo nautico e per l'ambiente e il turismo e che invece non era stato fatto". Quella persona era Mario Puddu. "Mi ha richiamato per propormi di occuparmi io di quello di cui avevamo parlato, mi ha offerto l'opportunità e ho pensato che fosse il momento giusto".

Gianni Marilotti è lo scrittore vincitore del Premio Calvino e insegnante di filosofia, candidato nel collegio sud per il Senato: "Politicamente nasco nei movimenti eco-pacifisti e in difesa dei diritti dei più deboli - ha detto - adesso voglio essere decisivo per mandare a casa la classe politica esistente". Candidato all'uninominale di Carbonia per la Camera è Pino Cabras, giornalista e dipendente Sfirs: "Il Paese è rimasto fermo in questi anni, siamo di fronte a un fallimento di idee e proposte, a una situazione triste che noi possiamo ribaltare". Poi c'è l'allevatore-pastore, Luciano Cadeddu, in corsa nell'uninominale di Oristano per la Camera: "La Sardegna è trascurata da tantissimi anni e deve essere riportata ai livelli che merita".