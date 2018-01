Volo estivo Cagliari-Berlino con easyJet

(ANSA) - CAGLIARI, 30 GEN - EasyJet ha messo in vendita da oggi il nuovo volo che collegherà Cagliari a Berlino Tegel. Il collegamento sarà operativo con sei voli settimanali tra le due città a partire dal 4 agosto 2018 e disponibile da oggi sul sito easyJet.com, sull'app mobile e sui canali GDS.

La nuova rotta, che porta a nove i collegamenti da e per Cagliari, è il risultato dell'acquisizione di easyJet di parte delle operazioni di Air Berlin all'aeroporto di Berlino Tegel, che ha portato a un ampliamento dell'offerta con più voli e tariffe convenienti per i passeggeri in viaggio da e per il principale scalo della capitale tedesca.

Con Tegel e Schoenefeld, Berlino è sempre più connessa all'Italia attraverso 16 collegamenti da 11 aeroporti italiani.