Mezzo chilo di hascisc in casa,arrestato

In casa, e in parte addosso, nascondeva mezzo chilo di hascisc e 20 grammi di cocaina.

Arrestato per detenzione e spaccio di droga un cagliaritano di 28 anni, Gianmatteo Cuccu.

Il giovane ieri pomeriggio è stato visto da una pattuglia del Radiomobile di Cagliari mentre passeggiava con fare sospetto in via Peretti. I carabinieri hanno deciso di perquisirlo e hanno poi esteso il controllo all'abitazione, trovando la droga.

Il 28enne si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo.