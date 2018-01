Crescono reddito pro capite e consumi

(ANSA) - CAGLIARI, 30 GEN - Cresce in Sardegna il reddito disponibile pro capite: il +2,6% registrato nel 2017 è superiore alla media del Mezzogiorno e a quella nazionale. Gli incrementi più alti sono quelli di Sassari (provincia più ricca con la somma pro capite maggiore a disposizione, 16.381 euro) e Oristano, entrambi con un più 2,7 per cento. E parallelamente sale anche la spesa complessiva per i beni durevoli, soprattutto per l'auto nuova e per le moto. Anche in questo caso l'incremento della spesa (2,2 per cento) in Sardegna è più alto di quello nazionale. Cagliari registra la crescita più intensa (+3,5%) seguita da Sassari (1,4%) e Nuoro (1,1%). E Cagliari è il primo anche in termini di volumi di spesa con 647 milioni di euro.

Sono i principali risultati della 24/a edizione dell'Osservatorio di Findomestic Banca sul consumo di beni durevoli in Sardegna presentato oggi a Cagliari. "Il periodo più buio della crisi sembra essere alla spalle - ha spiegato Claudio Bardazzi di Findomestic - sono quattro anni che in Sardegna si spende di più dei dodici mesi precedenti".

Mercato trainato dalle auto: quella nuova registra un incremento del 4,4%. Nell'isola i volumi di vendita delle vetture appena uscita dalla concessionaria sono stati pari a 368 mln, mentre l'usato si è speso una cifra intorno ai 408 mln.

L'incremento del nuovo è stato il dato migliore in Italia insieme a quello del Piemonte. Alla base ci sono le esigenze di rinnovo del parco auto. Anche per le moto la crescita è stata notevole: più 11,6%. Chiaramente si tratta di un mercato più ridotto rispetto a quello delle auto con una cifra intorno ai 17 mln. Si muove, anche se di poco, il comparto dei mobili: incremento dello 0,4% per una spesa complessiva di 348 mln.

Contrazione leggera per elettrodomestici grandi e piccoli: -0,8% per una spesa di 86 mln. In riduzione anche i consumi nel settore dell'elettronica di consumo (TV e hi-Fi) con un -7,3% per una spesa di 43 mln. Su information technology (tablet, pc) si registra un -3,4%, dato migliore rispetto alla media nazionale (-3,9%).(ANSA).