Ciclista giramondo 81enne ad Alghero

Janus River, il ciclista giramondo di 81 anni, ha fatto tappa ad Alghero. Oggi la Riviera del corallo è stata la meta della lunghissima avventura in sella alla bicicletta attraverso il mondo.

Partito da Roma nel 2000, River ha toccato già 154 Paesi in 17 anni di pedalate che si concluderanno a Pechino nel 2028.

Dopo aver visitato Sassari e Porto Torres ed aver transitato lungo la costa nordoccidentale della Sardegna, il ciclista è stato accolto a Porta Terra, sede istituzionale della giunta comunale, dal vicesindaco Raimondo Cacciotto.

Ad accompagnarlo, gli atleti della Alghero Bike, che lo supporteranno nella fase più impegnativa del suo passaggio in Sardegna: giovedì mattina Janus River affronterà infatti la Scala Piccada. Al di là dell'età, Janus River si porta appresso un bagaglio di trenta chili. Entusiasta per la calorosa accoglienza che gli hanno riservato ad Alghero il centro diocesano - che l'ha ospitato - ma anche le istituzioni, i ciclisti, i dirigenti scolastici, i bambini e tutte le persone incontrate, il longevo ciclista si tratterrà in città anche domani per incontrare i ragazzi di altre scuole algheresi.

Il recordman originario della Siberia completerà il tour in Sardegna in tre mesi, percorrendo venti chilometri di media al giorno.