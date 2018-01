Ultime ore per liste, Pili rinuncia

Ultime ore per la presentazione delle liste in Sardegna. Le prime presentate stamattina all'apertura sono quelle di "Potere al popolo". In Corte d'Appello a Cagliari anche il Popolo della Famiglia e Progetto Autodeterminatzione, nuovo soggetto politico che mette assieme otto movimenti e partiti del mondo indipendentista e sovranista (Rossomori, Sardegna Possibile, Sardigna Natzione, Irs, Liberu, Sardos, Communidades e Gentes). Non si presenterà invece Mauro Pili, deputato uscente di Unidos. "Lascio Roma, ritorno nella mia terra - ha scritto su Fb - grazie a chi ci è stato e a chi ci sarà".

Alle 10.30 dovrebbero arrivare gli esponenti del M5S. C'è attesa per i nomi dei nove candidati nei collegi uninominali della Sardegna. Uno è stato anticipato dall'ANSA ieri: è il velista Andrea Mura. Alle 11 dovrebbero entrare nell'ufficio elettorale anche i referenti di Forza Italia e alle 11.30 quelli di Lega-Psd'Az, mentre a mezzogiorno sarà in tribunale il segretario regionale del Pd, Giuseppe Luigi Cucca. Dopo le 20 di stasera i funzionari della Corte d'Appello procedono entro 24 ore alla verifica delle firme depositate dalle forze politiche. Entro le 12 di mercoledì i partiti possono presentare integrazioni di documenti. Ricorsi contro eventuali esclusioni possono, invece, essere presentati entro 48 ore dalla notifica.

Intanto alcuni simboli stanno ancora lavorando alla compilazione delle liste. Per Liberi e Uguali, l'assessore allo Sport del Comune di Cagliari, Yuri Marcialis, ha ufficialmente deciso di accettare la candidatura come capolista nel collegio unico proporzionale per il Senato. "Ho firmato l'accettazione della candidatura al Senato, per il collegio uninominale di Cagliari e come capolista del collegio regionale. Sono consapevole dell'impegno che sarà necessario e ho ben chiaro quale onore sia il poter concorrere a rappresentare la Sardegna".